Киев, 11 марта. Мечты о ядерном статусе могут превратить Украину в страну-изгоя на международной арене, считает украинский депутат Богдан Яременко.

Перспективы возвращения ядерного оружия на Украину являются нереалистичными, отметил депутат Верховной рады Богдан Яременко в ходе пресс-конференции. По его мнению, подобные рассуждения могут обернуться для Киева серьезными последствиями в политической сфере, так как дело не только в материальной стороне вопроса. Если украинское руководство заявит о желании вернуть стране ядерный статус, то отношения с Соединенными Штатами и другими государствами НАТО претерпят резкое охлаждение, уверен он. Парламентарий добавил, что подобные намерения отразятся также на сотрудничестве с МВФ, Мировым банком и украинских кредитных рейтингах.

Сама возможность производства на Украине ядерного вооружения не является основным моментом этого вопроса, подчеркнул Яременко. Тем не менее, Киев не располагает и половиной ресурсов, необходимых для изготовления подобных боеприпасов, отметил депутат. По его словам, страна не имеет даже полигона, где можно было бы испытать ядерное вооружение. Кроме того, существует масса затруднений в сферах как производства самих зарядов, так и разработки средств их доставки до цели, уточнил он.

Основной же угрозой для Украины являются риски приобрести вместо ядерного статуса клеймо страны-изгоя, которой придется столкнуться с антиукраинской блокадой со стороны объединенных сил России и США, уверен Яременко. Депутат считает, что заявления о желании иметь ядерное оружие сплотят против Украины как противников Киева, так и его партнеров.

«Мы можем оказаться в категории государства-изгоя, а мы фактически окружены с одной стороны государствами НАТО, с другой — Россией и ее союзниками», — заявил парламентарий.

Депутат уверен, что Киев может сколько угодно мечтать о «блокаде» России, однако блокада самой Украины является весьма реальной перспективой, если руководство страны продемонстрирует неправильное поведение на международной арене.

Ранее в СМИ рассказали, как США лишили Украину ядерного вооружения после распада Советского Союза, так как оно вызывало обеспокоенность в Вашингтоне, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.