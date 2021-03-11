«Военная машина»: в Колумбии требуют отставки министра обороны из-за гибели детей

Более семи тысяч человек подписали петицию за отставку министра обороны Колумбии Диего Молано после его попытки оправдать гибель несовершеннолетней девочки в результате авиаудара по радикалам FARC. СМИ обвиняют правительство сокрытии убийства детей в результате военной операции.

«Военная машина»

3 марта Министерство обороны Колумбии отчиталось об успешной военной операции против одного из лидеров радикальной фракции повстанческой группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC) Хентиля Дуарте. Согласно заявлению военных, в результате бомбардировки в районе города Каламар департамента Гуавьяре удалось уничтожить десять партизан, а еще троих захватили в плен.

10 марта конгрессмен Рой Баррерас, а также бывший мэр Боготы и журналист Ольман Моррис опубликовали доказательства того, что в результате военной операции пострадали не менее 14 человек, 12 из которых дети.

Позже Национальный институт судебной медицины и судебно-медицинской экспертизы заявил, что при бомбежке погибла только одна 16-летняя девочка.

Новый министр обороны страны Диего Молано не стал подтверждать или опровергать гибель детей, однако назвал убитых партизан, в том числе несовершеннолетних, «машинами войны». Министр заявил, что дети «перестают быть жертвами, когда совершают преступления». Циничное оправдание гибели юной девушки вызвало большой резонанс среди политиков и простых колумбийцев.

Позже в колумбийских СМИ появилось интервью с отцом погибшей 16-летней девочки. По его словам, родственники долгое время думали, что она уехала на заработки, — до тех пор, пока им не передали ее изувеченное тело.

Según @mindefensa esta es una de sus #Maquinasdeguerra.

Su argumento es paradójico, ofensivo y letal contra los indefensos y los que no tienen oportunidades.#MinistroNiUnPasoAtras #MinistroRenuncie #RenuncieMinistroMolano https://t.co/sueOzBJWVm — elcafedejohn (@elcafedejohn) March 11, 2021

Обвинение

Первым о гибели детей заявил журналист Ольман Моррис. Он получил информацию от правозащитника из департамента Мета Эдильберто Бехарано, который рассказал ему, что видел три детских тела в морге города Вильявисенсио после бомбардировки 3 марта.

???? #Colombia #ULTIMAHORA ????????



????Entre 14 y 20 menores de edad murieron el pasado 2 de marzo en un bombardeo realizado por el @COL_EJERCITO hacia los disidentes de las FARC, en la vereda Buenos Aires, municipio de Calamar, San Jose del Guaviare.



♻️ RT ♻️ pic.twitter.com/MEMHetnll9 — ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ ????ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) March 10, 2021

Позже конгрессмен Рой Баррерас опубликовал список детей, которые, предположительно, погибли при бомбардировке, в нем не менее четырех имен. Всего там упоминается 14 человек.

«Мы расследуем жалобы родителей, которые сообщают о десятке пропавших без вести детей; по всей видимости, 4 из них погибли в результате бомбардировки 2 марта в Гуавьяре; в морге Вильявисенсио четыре тела», — написал Баррерас.

Indagamos a esta hora por denuncias de padres de familia que informan de una docena de niños desaparecidos ????y al parecer 4 de ellos muertos en bombardeo el 2 de marzo en Guaviare. Hay 4 cadáveres en morgue de Villavicencio. Exigimos cadena de custodia y protocolo de Minessota pic.twitter.com/a44ISYcOTB — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 9, 2021

К обвинению присоединились члены партии «Альянс зеленых» (AV). В совместном обращении они указали, что «дети, участвующие в войне, не являются преступниками, их насильственно вербуют».

«Министр обороны, вы были директором Колумбийского института благосостояния семьи, вы знаете о безнадзорности наших девочек; вы не можете на своем посту скрывать то, что несовершеннолетние в любом состоянии являются жертвами. Господин министр, уходите», — говорится в заявлении.

Известный колумбийский адвокат Гумберто Де ла Калле назвал слова Молано показателем «отсутствия сострадания».

El DIH busca protegernos de los estragos de la guerra. Ahora lo quieren usar como carta blanca. Decir q los niños son máquinas de guerra, muestra una terrible falta de empatía. Estamos cocinando un nuevo ciclo atroz. Y una oportunidad perdida de evitarlo. Recapacitemos todos! — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) March 10, 2021

В завершении на сайте Сhange.org появилась петиция с требованиями отставки Молано, уже к 11 марта она набрала более семи тысяч голосов.

Версия произошедшего от FARC

Один из лидеров радикальной фракции FARC Иван Маркес выразил свои соболезнования в связи с гибелью единомышленников и отметил в сообщении, что из-за «жестокой бомбардировки погибли 15 несовершеннолетних».

«Мы выражаем свою солидарность с Хентилем Дуарте и его партизанами из-за гибели 15 несовершеннолетних в результате жестокой бомбардировки джунглей Гуавьяре, к юго-востоку от Колумбии», — говорится в сообщении Маркеса.

Las FARC-EP, Segunda Marquetalia,

expresan su solidaridad a Gentil

Duarte y a sus guerrilleros por la

pérdida de 15 jóvenes en un brutal

bombardeo de la Fuerza Aérea del

ejército en las selvas del Guaviare,

sureste de Colombia.#ChavezAhoraYSiempre#UribeGenocida pic.twitter.com/HdJxBKNMt3 — Iván Márquez Oficial (@IMarquezOficial) March 10, 2021

Молано оправдывается

После такого шквала критики Диего Молано пытался оправдаться и объяснить, что под «военными машинами» он имел в виду конкретных людей: Дуарте, завербованного FARC в возрасте 17 лет, и Габино, которого прияли в ряды повстанцев в 14 лет.

«Сегодня эти двое — преступники, вербовщики, убийцы, похитители и вымогатели против вербовщиков наркопреступников», — написал Молано у себя в Twitter.

Estas son máquinas de guerra:

-Alias Gentil Duarte: reclutado por las FARC a los 17 años;

-alias Gabino: reclutado a los 14 años por el ELN.

Hoy, estos dos son criminales, reclutadores, asesinos, secuestradores y extorsionistas.#SinTregua contra narcocriminales reclutadores pic.twitter.com/htZUHRTIvo — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) March 10, 2021

Министр также отметил, что операция 2 марта была направлена исключительно на ликвидацию одного из лидеров FARC Хентиля Дуарте, и военные «соблюдали все протоколы международного гуманитарного права».

Расследование

Генеральная прокуратора Колумбии начала расследование по факту возможной гибели несовершеннолетних в ходе военной операции в районе города Каламар.

«Междисциплинарная команда, состоящая из судмедэкспертов и других специалистов, взяла на себя процесс вскрытия и идентификации тел; работы продолжаются и результаты будут сообщены прокурору», — указано в заявлении ведомства.