«Военная машина»: в Колумбии требуют отставки министра обороны из-за гибели детей

Более семи тысяч человек подписали петицию за отставку министра обороны Колумбии Диего Молано после его попытки оправдать гибель несовершеннолетней девочки в результате авиаудара по радикалам FARC. СМИ обвиняют правительство сокрытии убийства детей в результате военной операции.

3 марта Министерство обороны Колумбии отчиталось об успешной военной операции против одного из лидеров радикальной фракции повстанческой группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC) Хентиля Дуарте. Согласно заявлению военных, в результате бомбардировки в районе города Каламар департамента Гуавьяре удалось уничтожить десять партизан, а еще троих захватили в плен.

10 марта конгрессмен Рой Баррерас, а также бывший мэр Боготы и журналист Ольман Моррис опубликовали доказательства того, что в результате военной операции пострадали не менее 14 человек, 12 из которых дети.

Позже Национальный институт судебной медицины и судебно-медицинской экспертизы заявил, что при бомбежке погибла только одна 16-летняя девочка.

Новый министр обороны страны Диего Молано не стал подтверждать или опровергать гибель детей, однако назвал убитых партизан, в том числе несовершеннолетних, «машинами войны». Министр заявил, что дети «перестают быть жертвами, когда совершают преступления». Циничное оправдание гибели юной девушки вызвало большой резонанс среди политиков и простых колумбийцев.

Позже в колумбийских СМИ появилось интервью с отцом погибшей 16-летней девочки. По его словам, родственники долгое время думали, что она уехала на заработки, — до тех пор, пока им не передали ее изувеченное тело.

Первым о гибели детей заявил журналист Ольман Моррис. Он получил информацию от правозащитника из департамента Мета Эдильберто Бехарано, который рассказал ему, что видел три детских тела в морге города Вильявисенсио после бомбардировки 3 марта.

Позже конгрессмен Рой Баррерас опубликовал список детей, которые, предположительно, погибли при бомбардировке, в нем не менее четырех имен. Всего там упоминается 14 человек.

К обвинению присоединились члены партии «Альянс зеленых» (AV). В совместном обращении они указали, что «дети, участвующие в войне, не являются преступниками, их насильственно вербуют».

Известный колумбийский адвокат Гумберто Де ла Калле назвал слова Молано показателем «отсутствия сострадания».

В завершении на сайте Сhange.org появилась петиция с требованиями отставки Молано, уже к 11 марта она набрала более семи тысяч голосов.

Один из лидеров радикальной фракции FARC Иван Маркес выразил свои соболезнования в связи с гибелью единомышленников и отметил в сообщении, что из-за «жестокой бомбардировки погибли 15 несовершеннолетних».

После такого шквала критики Диего Молано пытался оправдаться и объяснить, что под «военными машинами» он имел в виду конкретных людей: Дуарте, завербованного FARC в возрасте 17 лет, и Габино, которого прияли в ряды повстанцев в 14 лет.

Министр также отметил, что операция 2 марта была направлена исключительно на ликвидацию одного из лидеров FARC Хентиля Дуарте, и военные «соблюдали все протоколы международного гуманитарного права».

Генеральная прокуратора Колумбии начала расследование по факту возможной гибели несовершеннолетних в ходе военной операции в районе города Каламар.

