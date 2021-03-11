Звезда TikTok Дина Саева готовится к серьезной операции

Москва, 11 марта. Звезда TikTok Дина Саева пожаловалась поклонникам на проблемы со здоровьем. Девушка рассказала, что ей предстоит серьезная операция.

Блогер призналась в Instagram Stories, что у нее есть некое заболевание, от которого она не лечилась. Кроме того, 21-летняя девушка ложилась в пять–шесть утра и спала по два–три часа в сутки, часто нервничала, неправильно питалась и не прислушивалась к своему организму.

«Будет операция достаточно тяжелая для моего возраста», — написала Саева.

Звезда TikTok уточнила, что хирургическое вмешательство ей нужно не из-за того, что она перечислила ранее. Недавно блогер побывала в санатории и теперь снова отправилась туда на три дня, чтобы пройти «быстрое лечение».

Девушка показала в Instagram, как проходят ее процедуры. Например, Саевой зачем-то вводили иглу в вену. Блогер отметила, что на самом деле все не так страшно, как она себе представляла.

Недавно Дина Саева удивила поклонников внезапным бьюти-преображением. Звезда TikTok неожиданно превратилась из брюнетки в блондинку и укоротила волосы.