Учебную программу «контр-геноцида» против белых христиан предложили в США

Вашингтон, 11 марта. Министерство образования Калифорнии предложило ввести новую учебную программу «Этнические исследования». Документ призывает к отходу от традиционной ориентации на белого человека.

Предлагаемая учебная программа подразумевает, что учащиеся начнут воспевать ацтекское божество человеческих жертвоприношений и каннибализма. Таким образом чиновники хотят сподвигнуть учеников к тому, чтобы «назвать, говорить, сопротивляться и трансформировать гегемонистское евроцентрическое неоколониальное состояние». О документе и его основных положениях сообщает Gateway.

В настоящий момент христианская молитва в государственных школах США запрещена, чем решили воспользоваться марксисты. Последователи этого политического движения в Калифорнии пытаются заставить миллионы учащихся прославлять ацтекских богов, а также человеческие жертвоприношения и каннибализм. Предложенная Калифорнией программа «Этнологических исследований» призывает к «деколонизации» американского общества.

«Конечная цель — организовать «контр-геноцид» против белых», — говорится во введении к документу.

Учебная программа включает в себя официальный «Этнологический общественный гимн», в котором ученики обращаются к ацтекским богам — в том числе к богу человеческих жертвоприношений Тескатлипоку. Цель такой просьбы к высшим силам — стать «воинами» за «социальную справедливость». По словам авторов программы, через такие заклинания студенты ищут «революционный дух».

Новая программа направлена на распространение культурного доминирования левых на всю систему начального и среднего образования Калифорнии. Если задуманное осуществится, что под действие учебного плана попадут 10 тыс. государственных школ, обслуживающих в общей сложности 6 миллионов учащихся. В то же время в университетах штата подобная риторика ведется в течение 50 лет.

Теоретическая часть новой учебной программы по этнологии основана на “педагогике угнетенных”, разработанной марксистским теоретиком Паоло Фрейре. Ученый утверждал, что школьники должны быть осведомлены о своем угнетении, чтобы достичь “критического сознания” и, следовательно, развить способность свергать своих угнетателей.

Авторы такого учебного плана должны помочь учащимся «бросать вызов расистским, фанатичным, дискриминационным, империалистическим либо колониальным убеждениям» и критиковать «господство белых, расизм и другие формы власти и угнетения». Такой подход позволяет учителям вдохновлять своих учеников на участие в «социальных движениях, которые борются за социальную справедливость».

В рамках данной программы педагогам предложено обращаться к местному творческому материалу: духам, песнопениям, гимнам и непосредственно ацтекским богам. Например, взывая к помощи Тескатлипоку, школьники сначала хлопают в ладоши и просят у него силы. Затем переходят к воспеванию главного бога ацтекского пантеона Кецалькоатля и бога войны Уицлипуцли в поисках «исцеляющей эпистемологии» и «революционного духа». Наконец, всеобщее пение хвалы богам переходит в кульминационную часть, где ученики просят «освобождения, преобразования и деколонизации». В самое ближайшее время Министерство образования Калифорнии проведет голосование за программу «Этнических исследований» по всему штату.