IT-специалист объяснил необходимость сквозного шифрования переписок в мессенджерах

Москва, 11 марта. Мессенджер WhatsApp намерен защитить старые переписки пользователей при помощи пароля. Необходимость обновления объяснил специалист по ИТ-безопасности Алексей Даньков.

Бэкапы групповых чатов WhatsApp хранятся на облачных сервисах iCloud и Google Drive, что ставит их безопасность под вопрос. Руководство мессенджера работает над введением дополнительного пароля для получения доступа к старым перепискам, объяснил Даньков.

«Такое шифрование обычно называют симметричным, либо оно может быть построено на асимметричных алгоритмах», — рассказал специалист в эфире «Радио 1».

Дополнительный пароль позволит обезопасить бэкапы, уточнил Даньков. Специалист рекомендует россиянам пользоваться только проверенными мессенджерами, чтобы держать личные данные в безопасности.

Пользователей WhatsApp настойчиво попросили принять новые правила использования приложения до 15 мая 2021 года. В противном случае их аккаунтам грозит заморозка и последующее удаление.