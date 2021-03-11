Женатый режиссер Клим Шипенко ущипнул Муцениеце за ягодицу

Москва, 11 марта. Режиссер фильмов «Текст» и «Холоп» Клим Шипенко недавно отпраздновал 10-летие брака с Софьей Карпуниной и успел угодить в скандал из-за флирта с актрисой Агатой Муцениеце.

Шипенко воспитывает с красавицей-супругой дочь Клементину и маленького сына, которому еще не исполнился год. Это не мешает женатому режиссеру ходить в театр с другими актрисами. Недавно его видели на спектакле «Три сестры» в ложе с разведенной Агатой Муцениеце. Деятели искусства не демонстрировали чувств на публике, однако их флирт очевидцам все же удалось снять на видео.

Перед входом в театральный зал Шипенко и Муцениеце встретились у дверей. Знаменитости были в защитных масках, как того требуют правила работы культурных учреждений в пандемию COVID-19. Шипенко подошел к актрисе и ущипнул ее за левую ягодицу, оставив руку в заднем кармане ее брюк. Муцениеце в ответ кокетливо похихикала. Видео с моментом флирта опубликовал портал StarHit.

Недавно продюсер актрисы Мариам Андреевская прокомментировала слухи о «романе» Муцениеце с Шипенко. Она заявила, что знаменитость ни за что не позволит себе начинать отношения с женатым мужчиной.