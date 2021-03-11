Кировский центр для реабилитации наркозависимых приостановил работу

Киров, 11 марта. Реабилитационный центр для наркозависимых, расположенный в поселке Сидоровка Кировской области, приостановил работу после прокурорской проверки.

Сотрудники прокуратуры и МЧС зафиксировали ряд нарушений в работе учреждения. Так, в центре нет работника, который должен отвечать за обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности, передает издание «Свойкировский.рф».

Наряду с этим выявлено несоответствие путей эвакуации установленным требованиям, также отсутствовало аварийное освещение и не был проведен учет средств пожаротушения. Кроме того, в учреждении наблюдались нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Прокуратура инициировала проверку в центре на фоне уголовных дел, заведенных в отношении ранее судимого сотрудника медучреждения. Как сообщили в пресс-службе ведомства, к уголовной ответственности ранее также привлекались руководитель заведения и его заместитель.

В Мордовии тем временем запустили проект по адаптации бывших заключенных к нормальной жизни. Для этого в регионе объявили сбор книг, которые направят в библиотеки местных исправительных учреждений.