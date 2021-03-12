ФАН узнал, почему для пилотов «Суперджета» введены особые условия оплаты работы

Москва, 12 марта. В авиакомпании «Россия» для оплаты работы пилотов введены особые условия. Если КВС и второй пилот «Аэрбасов» и «Боингов» получают доплаты за налет свыше 32 часов в месяц, то пилоты отечественных машин будут получать доплаты за рейс начиная с первого. ФАН созвонился с источником в авиакомпании и получил разъяснение.

«Дело в том, что «Суперджет» — региональный самолет, — пояснил источник ФАН. — Сейчас он используется в основном по маршруту Санкт-Петербург — Москва, затем добавится несколько городов Северо-Западного региона. Это короткие рейсы. Естественно, налет при таких перелетах не растет так же быстро, как если лететь из Санкт-Петербурга в Новосибирск, но экипаж также выполняет самые напряженные задачи — один взлет и одна посадка. Поэтому и оплата идет по рейсам».

Напомним, ранее ФАН писал о том, что Профсоюз летного состава обратился в Инспекцию по труду и прокуратуру с жалобой на дискриминацию при оплате труда пилотов «Боингов» и «Аэрбасов» в авиакомпании «Россия». На данный момент ответа нет ни из одного ведомства, в самой авиакомпании отрицают дискриминацию, утверждая, что новая система оплаты полностью соответствует законодательству России.