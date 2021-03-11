Организаторы Евровидения могут отстранить Белоруссию от участия в конкурсе

Роттердам, 11 марта. Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2021» заявили, что отстранят Белоруссию, если страна не сменит композицию, заявленную для участия.

Организаторы предупредили Белоруссию, что для участия в конкурсе им необходимо изменить песню. Анализ композиции показал, что песня «ставит под сомнение неполитический характер» мероприятия. Информация об этом сообщается на официальном сайте Европейского вещательного союза. Страну на Евровидение-2021 должен был представлять музыкальный коллектив «Галасы ЗМеста» с песней «Я тебя научу».

«Мы написали Белтелерадиокомпании, которая отвечает за участие Белоруссии в конкурсе песни «Евровидение», чтобы сообщить им, что песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе», - говорится в заявлении.

От России на песенном конкурсе будет выступать певица Манижа, которая выиграла в национальном отборе на Первом канале 8 марта. По мнению букмекеров, артистка может занять лишь четвертое место. Коэффициент на победу российской конкурсантки составляет 10,0.