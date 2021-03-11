Баранец предупредил Японию о последствиях в случае блокады Курил

Москва, 11 марта. Попытка Японии блокировать Курильские острова приведет к силовому ответу со стороны России, уверен военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Японский политолог заявил, что Токио должен быть готов к блокированию проливов между южными Курильскими островами и материковой Россией. Однако подобные заявления невозможно воплотить в реальность — Тихоокеанский флот (ТОФ) РФ не позволит этого сделать. Об этом сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на слова полковника запаса Виктора Баранца. Он призвал не забывать о том, что ТОФ является еще и атомным флотом.

В последнее время Япония развернула агрессивную риторику и подготовку ВС при участии США. В связи с этим исход возможного сражения решит соотношение сил между участниками конфликта, считает Баранец.

«Если Япония отважится на блокирование проливов, Россия, конечно же, применит в ответ военную силу», — считает он.

В случае столкновения из-за Японии вмешаются и США. Но за Россию выступит Китай, который имеет давние разногласия с Токио. ВМФ РФ в то же время способен выставить не только ТОФ, но и Северный флот. Попытки блокировать Курилы не приведут ни к чему хорошему для японцев.

«Так что, если Япония нарывается на войну, она ее обязательно получит: будем бить врага любым видом оружия, какое есть в нашем распоряжении, и оставим от него лишь мокрое место», — резюмировал Баранец.

Ранее в Госдуме РФ отреагировали на призыв блокировать Курилы. Также японцы посоветовали Токио не «питать иллюзий» относительно включения Курильских островов в свой состав, передает «360».