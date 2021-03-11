ДТП на Чертановской улице Москвы попало на видео

Москва, 11 марта. Жесткое столкновение двух автомобилей произошло на Чертановской улице в Москве. Информацию об аварии сообщили в столичном департаменте транспорта.

Одна из машин в результате аварии вылетела на тротуар и перевернулась. Движение в районе затруднено, длина образовавшейся пробки составляет 200 м. Видео случившегося опубликовал один из очевидцев в YouTube.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. По предварительной информации, есть раненые.

Ранее стало известно о массовом ДТП на Большой Дорогомиловской улице Москвы. В аварии пострадал известный российский актер Владимир Долинский. Информацию об этом сообщили очевидцы столкновения машин.