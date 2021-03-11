Sohu: усиление позиций России в Арктике вызвало нервную реакцию у американцев

Пекин, 11 марта. США очень недовольны теми мерами, которые принимает Россия для охраны Арктики и защиты Северного морского пути от посягательств американцев.

К такому выводу пришли обозреватели китайского издания Sohu. В публикации отмечается, что Северный морской путь в будущем может стать конкурентом Суэцкого канала и Малаккского пролива. Россия делает все возможное, чтобы обезопасить данный участок в Арктике, но это категорически не утраивает США и их партнеров, которые борются с Москвой за господство в этом регионе, передает «ПолитРоссия».

«Сразу несколько государств хотят оторвать у России свои куски этого жирного пирога. Москве придется выдержать жесткую конкуренцию за право контролировать Северный морской путь», — говорится в публикации.

Пентагон в последние годы наращивает активность в регионе. США направляют туда свои корабли, а также перебрасывают самолеты на аэродромы в Норвегии и на Аляске. Эксперты полагают, что эти действия следует рассматривать как провокации против России и открытый вызов ее арктическим амбициям. При этом Москва готова противостоять соперникам.

«Россия давно работает над развертыванием своих войск в Арктике, а также модернизирует свои многочисленные военные базы в этом регионе», — говорят эксперты.

Не так давно Россия разместила в Арктике десятки истребителей, включая всепогодные перехватчики МиГ-31. Кроме того, там развернуты расчеты С-400. По мнению китайских аналитиков, усиление позиций РФ в регионе вызвало нервную реакцию у американцев.

Ранее ФАН писал, что Севморпуть может принести России хороший доход. Такая информация не обрадует западных конкурентов в лице США.