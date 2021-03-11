NASA выбросило в космос самый крупный в истории мусор

Вашингтон, 11 марта. Платформу с использованными аккумуляторными батареями, масса которой составляет порядка 2,5 тонны, выбросили с борта МКС. Трансляция велась на сайте NASA.

В мае прошлого года на Международную космическую станцию (МКС) доставили платформу с новыми аккумуляторами, которыми заменили старые в американском сегменте. Оставшуюся ненужной платформу со старыми батареями утилизировали с помощью манипулятора.

Таким образом объект стал самым крупным и тяжелым мусором, выброшенным с борта МКС.

Российские космонавты тем временем смогли загерметизировать трещины в модуле «Звезда». В связи с этим проблема утечки воздуха на МКС уже близка к разрешению.