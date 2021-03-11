До конца года авиапарк «России» увеличится на 66 «Суперджетов»

Москва, 11 марта. К концу 2021 года авиакомпания «Россия» ожидает 66 «Суперджетов» в рамках реализации программы «Стратегия 2028», согласно которой «Россия» возьмет на себя социально значимые направления и обеспечит эксплуатацию отечественной техники. Кроме того, в авиакомпанию должно прийти около 100 экипажей для «Суперджетов».

По данным ФАН, самолеты в основном придут из авиакомпании «Аэрофлот», которая уходит от эксплуатации этих машин в связи с новым направлением деятельности, частично придут совсем новые. Та же самая история с экипажами. Частично это будут аэрофлотовские пилоты, но есть вероятность и появления своих — переученных с «Аэрбасов» и «Боингов».

«Желающие есть, особенно среди вторых пилотов, — подтвердил информацию Игорь Морозов, руководитель первичной ячейки Профсоюза летного состава авиакомпании «Аэрофлот». — Дело в том, что ввестись на «Боинге» или «Аэрбасе» в командиры сейчас очень сложно — авиакомпания не испытывает их дефицита, можно ждать годами. А на «Суперджете» обещают, что возможно будет уже к концу года получить КВС».

Напомним, ранее сообщалось, что ГК «Аэрофлот» ввела новую программу развития, которая должна завершиться к 2028 году. Сам «Аэрофлот», согласно этой программе, будет премиальным перевозчиком, «Победа» — самым эффективным по затратам и крупным лоукостером в мире, «России» отведена роль регионального перевозчика, использующего отечественную технику.