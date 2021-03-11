Новосибирский зоопарк устроил дикобразам весеннюю фотосессию

Новосибирск, 11 марта. Трогательные фотографии пары цепкохвостых дикобразов опубликовал Новосибирский зоопарк. Снимки обаятельных животных появились в Instagram зверинца.

По словам сотрудников, двое цепкохвостых дикобразов живут в Новосибирском зоопарке с 2019 года. Их вольер расположен в павильоне «Тропический мир». Большую часть времени они проводят на верхних ярусах. Им нравится забираться повыше по стволам деревьев и с высоты наблюдать за происходящим внизу.

Несмотря на то, что дикобразы выглядят очень забавно, они те еще недотроги. Причем в прямом смысле слова. Голыми руками их точно не возьмешь, ведь иглы на теле этих зверьков могут навредить любому, кто захочет их схватить. Интересно, что их детеныши рождаются без игл, вместо них на теле малышей длинные волосы. Колючими они становятся со временем.

Ранее Новосибирский зоопарк порадовал своих подписчиков видео с трогательной игрой маленьких щенков золотого ретривера.