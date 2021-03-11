Найк Борзов о своем дебюте в кино: «Мой персонаж был похож на Георгия Вицина»

Российский рок-музыкант Найк Борзов сообщил ФАН, что впервые снялся в кино, и сравнил своего персонажа с героем Георгия Вицина в «Кавказской пленнице».

Известный исполнитель в эксклюзивном интервью назвал главные сложности, с которыми он столкнулся во время съемок фильма Романа Качанова «Марш утренней зари», а также поделился впечатлениями от совместной работы с Жанной Агузаровой и Артемием Троицким.

— Найк Владимирович, «Марш утренней зари» — ваш первый фильм. Как вам опыт работы в кинематографе?

— Да, это был мой первый опыт в кино. В принципе, мне понравилось: с режиссером Ромой Качановым было комфортно работать.

— Что было самым сложным на съемках, в актерской работе?

— Наверное, сложнее всего было ждать, когда меня позовут на дубль. Сама сцена снимается не очень долго, там несколько дублей, но, тем не менее, между ними есть длинные паузы, пока ставят свет или еще что-то готовят. Я-то рассчитывал, что приеду часам к 11, и уже к обеду, к 15-16 часам, буду свободен. Но в итоге уехал в районе 22 часов, может быть даже позже.

— А в целом как долго проходили съемки?

— Лично мои съемки заняли всего один день.

— Расскажите немного о своем персонаже, похож ли он на вас?

— Скорее, мой персонаж больше похож на героя Георгия Вицина в «Кавказкой Пленнице», чем на меня. Тем не менее, мне было приятно немного примерить на себя образ этого великого актера — он мне нравился в детстве. Я не могу сказать, что мой персонаж копирует его, но, тем не менее, в «Марше утренней зари» были некоторые пересечения с троицей Труса — Балбеса — Бывалого. У нас с Артемием Троицким и Жанной Агузаровой были немного похожие диалоги, поэтому и сложилась такая ассоциация.

— В фильме сыграли такие знаменитости, как Гарик Сукачев, Жанна Агузарова, Артемий Троицкий. Как вам работалось с ними? Не возникает ли сложностей, когда так много ярких индивидуальностей собирается в одном месте?

— Наш съемочный день был посвящен нашим троим персонажам, поэтому на площадке были в основном я, Агузарова и Троицкий. Также присутствовали актеры, играющие главных героев фильма. Все прошло отлично, Жанна тоже играла первый раз в кино, поэтому все друг друга поддерживали и, собственно, старались все сделать хорошо.

— Вы были знакомы с режиссером фильма Романом Качановым до съемок? Как вы получили приглашение на эту роль?

— Да, знакомы мы давно, еще с его фильма «Даун Хаус», куда у меня вошли несколько песен. Когда ему поступило предложение снять новый фильм, он мне позвонил и предложил роль. Я сразу согласился, вот и все.

— Можете ли что-то сказать о характере, настроении фильма?

— Пока сложно сказать, конечно. Это у режиссера надо узнавать, но лучше потом один раз посмотреть, чем несколько раз рассказывать.

— Вы знаете, откуда взялось поэтичное название фильма «Марш утренней зари», как к нему пришел режиссер?

— Вообще-то Рома Качанов мне что-то рассказывал, но я был так увлечен своей ролью, что, видимо, пропустил это мимо ушей.

Съемки фильма Романа Качанова «Марш утренней зари» завершились в начале весны 2021 года. Ранее этот режиссер снял фильмы «ДМБ» (2000), «Даун Хаус» (2001), «Гена Бетон» (2013). В новой киноленте снялись Гарик Сукачев, Жанна Агузарова, Найк Борзов, Артемий Троицкий, Юлия Соломонова (Сола Монова).

Действие кинокартины разворачивается в конце ХХ века в Москве. Главному герою фильма заказчики предлагают организовать музыкальный конкурс, в котором победитель будет известен заранее. Но несмотря на все преграды, молодые музыканты все же съезжаются на конкурс, чтобы вступить в борьбу за главный приз. Финал фильма останется загадкой для всех. «Марш утренней зари» расскажет не только о соревнованиях исполнителей, но еще и о том, как меняется время и одно поколение сменяет другое.

Ранее Найк Борзов в разговоре с ФАН заявил, что считает несправедливым отсутствие мер помощи для музыкантов в России во время пандемии новой коронавирусной инфекции. По его мнению, музыка и искусство всегда поддерживали людей в тяжелые времена, а коронавирус оказался серьезным испытанием для музыкальной индустрии.