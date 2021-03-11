Израильский политолог предрек провал фильму про «дворец Лукашенко»

Москва, 11 марта. Фильм противников президента Белоруссии Александра Лукашенко никого ни в чем не убедит, поэтому он обречен на провал, заявил политолог Яков Кедми.

На видеоролике можно ставить «клеймо провокаторов», сказал бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» в эфире «Соловьев LIVE». По его словам, фильм выпустили в Польше по тем же лекалам, что и ролик про «дворец» президента РФ Владимира Путина.

«Те же заказчики, те же люди. Только вряд ли этот фильм кого-то в чем-то убедит. Слишком уж подозрительный производитель этой картины», — отметил Кедми.

Политолог подчеркнул, что на видеоролике можно ставить клеймо провокаторов.

Белорусский лидер заявлял, что противники властей республики любят поднимать подобные темы. Как рассказал сам Лукашенко, его «дворцом» является материнский домик в деревне. Президент добавил, что если бы имел миллиарды долларов на счетах, то его давно бы уже «исполосовали налево-направо».

Ранее Международный олимпийский комитет вынес решение по старшему сыну президента Белоруссии. Руководство организации отказалось признавать назначение Виктора Лукашенко на должность президента Национального олимпийского комитета республики.