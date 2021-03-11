Пожилой полицейский спас тюменца из-под завалов старого дома

Тюмень, 11 марта. Пенсионер МВД без помощи спасателей вытащил мужчину из-под завалов ветхого жилого дома. Инцидент случился в Тюменской области.

Крыша жилого дома обвалилась на жителя Тюменской области, пока он разбирал ветхое строение. Кровля разрушилась под весом толстого слоя снега. Проживающий по соседству пенсионер МВД Евгений Чувочин стал свидетелем инцидента и вызвал спасателей и скорую помощь.

Полицейский не стал дожидаться подмоги и решился сам вызволить мужчину. Сотрудники пожарно-спасательной бригады и медики прибыли на место происшествия, однако мужчину уже вытащили из-под завалов. Жена пострадавшего поблагодарила пенсионера МВД за помощь.

Пенсионеров Саратовской области познакомят с произведениями мирового искусства в качестве терапии и социокультурной реабилитации. Занятия проводят в небольших группах с соблюдением санитарных требований по коронавирусу.