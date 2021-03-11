Жена Зеленского вызвала недоумение украинцев, облачившись в очередной «мешок»

Супруга украинского лидера явилась на мероприятие в костюме оверсайз от местного бренда. Как подчеркнула в своей речи Зеленская, мода для жен президентов — это важный инструмент культурной дипломатии.

«Так уж сложилось, что то, во что я одета, обсуждают громче, чем мои рабочие встречи и проекты», — сказала она.

По словам первой леди Украины, каждый свой визит за границу она использует для того, чтобы продемонстрировать миру талант дизайнеров страны. Подписчики Зеленской в Instagram пришли в недоумение от ее внешнего вида.

«Мода — это то, что нам предлагают дизайнеры, а не то, что выбираете Вы», — написали интернет-пользователи.

Украинцы не раз критиковали первую леди за то, что она облачается в костюмы оверсайз, которые сидят на ней как «мешки». Однако супруга президента не прислушивается к советам соотечественников.

Ранее сообщалось, что сайт президента Украины перестал работать.