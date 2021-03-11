СКР возбудил дело по трем статьям в отношении ликвидированного в Махачкале боевика

Махачкала, 11 марта. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям в отношении боевика, ликвидированного силовиками в Дагестане, сообщается на сайте ведомства.

Начальник республиканского управления ФСБ в Махачкале ввел режим контртеррористической операции (КТО) на время ликвидации вооруженного преступника. Боевик забаррикадировался в одном из домов и открыл огонь по правоохранителям.

Сотрудникам МВД и ФСБ в итоге удалось пресечь преступную деятельность, сообщало Федеральное агентство новостей. Следственные органы выяснили, что злоумышленник занимался подготовкой к теракту и являлся членом запрещенной в России террористической группировки. Режим КТО после спецоперации был отменен.