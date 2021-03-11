Дело о гибели семьи на алтайской турбазе передали в суд

Горно-Алтайск, 11 марта. Следствие завершило расследование дела в отношении 59-летнего директора турбазы «Глобус» Виктора Королева. В июле 2020 года на базе погибла семья с двумя детьми.

По версии правоохранительных органов, хозяин базы, несмотря на то, что в закрытых помещениях запрещено использование бензинового генератора, запустил агрегат в подсобке, которая находилась под жилой комнатой. Ядовитые испарения пошли вверх и убили 51-летнего мужчину, его жену, 16-летнего сына и 10-летнюю дочь.

Тела погибших обнаружили только на пятый день пребывания на турбазе, когда истек срок аренды. Следственный комитет возбудил дело по статье «Оказание услуг, не отвечающее требованиями безопасности».

Семья их трех человек погибла при отравлении газом в подмосковном Щелкове, сообщало РИАМО. Следком назначил ряд экспертиз для установления обстоятельств их смерти, расследование продолжается.