Норкин рассмешил студию анекдотом про конькобежца из Анголы

Москва, 11 марта. Юмореска телеведущего Андрея Норкина про конькобежца из Анголы произвела фурор в студии ток-шоу «Место встречи», пишет «ПолитПазл».

Норкин обладает искрометным чувством юмора. Он очень любит рассказывать анекдоты, соответствующие тематике передачи.

Вместе со своим соведущим «Места встречи» — Иваном Трушкиным — Норкин выбирает определенную тему для обсуждения, и они открыто дискутируют. Ведущие не стали изменять традициям и в последних эфирах. Тема, которую они подняли, касалась демографических проблем в стране и гонке государств за исторической значимостью с помощью так называемых памятников культуры.

Обсуждения на этот раз обошлись без скандалов. При этом мнения гостей передачи разделились по вопросу сохранения самобытности и развития государств и народов.

В конце выпуска Норкин по устоявшейся традиции решил рассказать анекдот «в тему». Но он был не о политике, как многие подумали, а о спорте.

«В заключение новости спорта. Конькобежец из Анголы принес своей стране первые медали. Где он их взял — пока не очень понятно», — продекламировал телеведущий.

Участникам ток-шоу анекдот понравился. Студия разразилась истерическим смехом. При том, что за подобное изречение в «демократичном» западном мире Норкина бы, скорее всего, осудили за расистские высказывания.

В шоу часто происходят интересные события. Так, например, не так давно телеведущий оказался в эпицентре жаркого спора между журналистом Максимом Юсиным и экономистом Михаилом Делягиным. Мужчины перешли на личности, после чего Норкин выгнал обоих.

Ранее ФАН писал о вопиющем случае, когда Андрей Норкин выгнал гостей шоу за сравнение России с собакой.