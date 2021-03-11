Президент ДРК обсудил безопасность страны с новым представителем ООН

Киншаса, 11 марта. Организация Объединенных Наций назначила нового руководителя миссией в Демократической Республике Конго. Пост получила Бинто Кейта.

Глава Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) 9 марта посетила самый проблемный регион страны — Северное Киву. С местным губернатором Карли Касивита она обсудила ситуацию, которая складывается в провинции. Ее жители страдают от бесчинств боевиков «Союзных демократических сил» (ADF).

Кейта заявила, что борьба с радикалами и стабилизация обстановки — основная задача миротворцев ООН, которые поддерживают Вооруженные силы ДРК. Губернатор подтвердил, что больше всего провинция нуждается в безопасности.

Глава МООНСДРК и Касивита обсудили вопросы защиты местного населения и необходимость усиления боевого потенциала армии республики. По их мнению, именно это может стать залогом сильного и стабильного правительства.

Новую представительницу ООН принял президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди. Он обсудил с ней проблемы национальной безопасности. Кроме того, Кейта встретилась с министром иностранных дел Леонардом Ше Окитунду. Политики подтвердили, что восстановление мира в стране — приоритетная задача.

Ситуация в восточной части ДРК по-прежнему остается тяжелой. В этом регионе действуют боевики, которые подвергают опасности жизни мирных граждан республики. Так, в конце февраля группировка ADF напала на две деревни. Бандиты убили десять человек.