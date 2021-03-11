Экономист Ракша предсказал, каким будет курс рубля в ближайшем будущем

Москва, 11 марта. Финансовый эксперт Денис Ракша объяснил журналистам, что ожидает российскую нацвалюту в ближайшие месяцы.

Курс рубля будет незначительно колебаться вокруг текущих отметок. Оснований ожидать как заметного ослабления, так и укрепления нет, заявил экономист в эфире «Радио 1». На валюту оказывают влияние несколько факторов, добавил он.

«Это ситуация в экономике страны, внешние факторы и <...> цены на нефть», — рассказал бизнес-тренер.

Стоимость черного золота будет поддерживать курс рубля, оставаясь на довольно высоком уровне. В другом направлении на валюту могут повлиять санкции со стороны Вашингтона. Нефть уравновесит эти ограничения, уверяет собеседник издания: курс валюты будет оставаться около нынешних значений.

Центральный банк Российской Федерации представил официальные курсы валют на пятницу. Доллар потерял 53,97 копейки, достигнув стоимости в 73,4996 рубля, передает Федеральное агентство новостей.