Ритуальщики подрались из-за умершего костромича на глазах его родных

Кострома, 11 марта. Сотрудники двух конкурирующих фирм по оказанию ритуальных услуг подрались в Костроме из-за тела пенсионера. Причем потасовку они устроили прямо на глазах у родственников усопшего.

О случившемся рассказала в соцсетях одна из близких умершего дедушки Алена С. По словам женщины, когда ее родственник скончался, она

вызвала скорую помощь. Медики констатировали факт смерти, а буквально через полчаса женщине начали без остановки звонить из ритуальных агентств. На вопрос, откуда они взяли ее номер, звонящие просто клали трубку, а потом звонили снова.

Но если Алену просто донимали звонками, то за ее умершего соседа гробовщики стали драться. Получив информацию о смерти еще одного человека, к дому тут же приехали два катафалка. Разборка между ними происходила перед домом. Избивая друг друга, мужчины громко ругались матом. Вскоре жильцам надоело это слушать, и они предупредили, что вызовут полицию, только после этого катафалки уехали.

Это уже не первый скандал в похоронной сфере Костромы. До этого работники похоронного бюро «Небеса» подкинули два трупа в черных мешках к дверям областного морга. Произошло это из-за того, что указанная компания проиграла конкурс на право доставлять в один из моргов тела умерших, поэтому катафалк бюро не пустили на территорию.