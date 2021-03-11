Вячеслав Росс завел аккаунт в Tinder с согласия жены для съемок романтической комедии

Режиссер, сценарист и продюсер Вячеслав Росс признался ФАН, что с согласия жены зарегистрировался в Tinder, чтобы собрать материал для своей новой романтической комедии «Только серьезные отношения».

Кинематографист в эксклюзивном интервью порассуждал о влиянии современных технологий на отношения между людьми и рассказал о чуде, произошедшем при выборе актрисы на главную роль.

— Вячеслав Юрьевич, жанр вашего фильма «Только серьезные отношения» заявлен как мелодрама и комедия. Как вы думаете, чего все-таки в фильме больше — мелодрамы об отношениях или комедии?

— Для меня «Только серьезные отношения» — это романтическая комедия в чистом виде. Линия главной героини — романтическая, а вокруг нее случаются различные комические и драматические ситуации. Дополнительные сюжетные линии помогают развлечь зрителя и не дают ему заскучать.

— Герои фильма пользуются приложением для знакомств «Твинкл», напоминающем Tinder. На ваш взгляд, современные технологии мешают человеку испытывать искренние чувства или, наоборот, могут помочь найти настоящую любовь?

— Встречи через приложения, сайты знакомств — это широкое явление в нашей жизни, и поэтому очень неоднозначное. С одной стороны, существует некая иллюзия многовариантности, что в любом случае можно кого-нибудь себе найти. Списки потенциальных партнеров для встреч, что у девушек, что у парней, могут быть огромными. Это, конечно, вливает в жизнь некоторую энергию, и человек живет надеждами. Но, с другой стороны, это путь разочарований, потому что зачастую объекты, заявленные на сайте прекрасными фотографиями, потом не соответствуют им в реальной жизни.

При этом мы знаем, что для настоящего чувства нет никакой разницы — встретился ты в Tinder или, как у нас в фильме, в «Твинкле», или ты встретился в магазине, в театре. Это все неважно. Ведь есть химия, когда ты понимаешь, что встретил своего человека. У меня есть знакомые, которые через Tinder познакомились, они живут до сих пор вместе. А есть люди, которые стали заложниками этого приложения, и они все время пытаются найти кого-то получше. Это путь в никуда.

— Вы написали сценарий к фильму вместе с супругой — Соней Росс. Это история, созданная на основе личного опыта, или вы собрали воедино истории своих знакомых, друзей?

— Безусловно, это некий обобщенный опыт. Когда зародилась идея о том, что наша история будет разворачиваться на поле сайта знакомств, я сам зарегистрировался в Tinder — Соня об этом знала. Можно сказать, что я, как в «Бриллиантовой руке», ходил на задания. И, конечно, мне рассказывали о своем опыте и друзья, которые пользовались Tinder, и даже мой старший сын. Ну и фантазию никто не отменял!

— Часть съемок фильма проходила в Гороховце. Как вы выбирали место для съемок, чем оно вам запомнилось?

— За год до съемок, когда мы с Соней уже писали сценарий, я наткнулся на название города, которое мне очень понравилось: Гороховец. Такое уютное и провинциальное. Я предложил продюсерам, чтобы мы с Соней съездили туда и посмотрели, подходит ли город нам для съемки.

Гороховец оказался расположен на живописных холмах, рядом — полноводная река. И с этих холмов открывался прекрасный вид на город. Была возможность снимать красивые общие планы. И вообще весь городок с его многочисленными церквями был проникнут духом покоя и умиротворенности.

— Судя по фото в Instagram, Ирине Пеговой особенно понравился Гороховец.

— Да, у нас вся группа, приехавшая на съемки, сразу полюбила этот городок. Когда мы приехали — пошел снег хлопьями. А до этого, во время московских съемок, мы просто гонялись за снегом — в прошлом году была бесснежная. И вдруг в Гороховце мы наблюдаем просто картины Брейгеля: черные стволы деревьев, за ними — краснокирпичные крыши и луковки маленьких церквей.

— Вы заранее знали, что хотите пригласить именно Александра Робака и Ирину Пегову?

— Мы не писали нашу историю ни под каких конкретных артистов. Но, когда появился сценарий, мне стало очевидно, что лучший вариант Лидии Чижик — это Ира Пегова. Мне сразу захотелось чтобы именно она сыграла. И Саша Робак тоже был у меня сразу в голове. Был небольшой кастинг на роль отца Чижика, но мы довольно быстро поняли, кто будет играть эту роль. Очень долго, на протяжении всего периода подготовки я искал главную героиню, и Алина Юхневич появилась у нас всего за два дня до съемки.

— Вы верите в такие совпадения, в судьбу? Что если человеку предназначена роль, то он ее получит?

— Это произошло прямо на моих глазах! Но я бы не назвал это совпадением. Наверное, у Алиночки очень хорошая карма, потому что когда она появилась, она работала официанткой в кафе. А за плечами у нее было два курса ГИТИСа. И вдруг, как в сказке о Золушке, она попадает в мир кино, а ее партнерами становятся Ирина Пегова и Александр Робак. Наш фильм легкий, романтичный, даже, пожалуй, немного сказочный, и с Алиной тоже произошла сказка.

— Как вы думаете, о чем подумает зритель, выходя из зрительного зала? Какой посыл вы закладывали в фильм?

— У нас уже были премьеры в Москве, Питере и Новосибирске. Зрители, выходившие из зала, говорили в один голос, что фильм очень добрый. Чтобы найти любовь не обязательно пускаться в плавание по океану под названием «Сайт знакомств». Человек, которого ты ищешь, может быть очень близко. Достаточно просто внимательно посмотреть вокруг себя. И в любой ситуации на помощь к тебе придут твои близкие. Они могут быть непутевыми, задерганными, уставшими, но именно эти люди тебя любят по-настоящему— твои папа и мама.

Романтическая комедия «Только серьезные отношения» Вячеслава Росса выходит в широкий прокат 11 марта. По сюжету фильма, романтичная Соня (Алина Юхневич) ищет любовь. Но череда неудачных свиданий вносит хаос в жизнь девушки: ей грозит отчисление из института. Взволнованный новостями, в Москву внезапно приезжает отец Сони (Александр Робак), но пускается во все тяжкие. На поиски загулявшего мужа отправляется и мама Сони — майор полиции Лидия (Ирина Пегова).

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