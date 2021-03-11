Путин посоветовал бизнесменам направить инвестиции в Россию

Москва, 11 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал совет предпринимателям, касающийся инвестирования.

Главы отечественных компаний и акционеры могут сами решать, куда направлять свои ресурсы, отметил глава государства. Однако лучше это делать дома, развивая бизнес внутри страны.

«Лучше в дом, здесь спокойнее и надежнее», — считает Путин.

Данное заявление было сделано в ходе совещания по вопросам инвестиционной активности в четверг. При этом российские власти, по словам президента, будут способствовать надежности условий развития бизнеса внутри страны и стабильной работе всех необходимых для этого инструментов.

Также российский лидер отметил, что развитие компаний не должно быть в ущерб жителям страны. Бизнес-процессы должны идти прежде всего на пользу гражданам, цитирует Владимира Путина Федеральное агентство новостей.