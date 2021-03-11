Суд приговорил саратовчанина к обязательным работам за угрозы убийством жене

Саратов, 11 марта. Житель села Перелюба, угрожавший расправой бывшей супруге, получил 160 часов обязательных работ.

Угрозы убийством начали поступать в адрес женщины летом прошлого года. В один из дней мужчина достал канистру с горючим и облил дом, где находилась его возлюбленная. Через несколько месяцев ситуация повторилась, однако на этот раз житель области действовал намного решительнее. Сначала он сильно толкнул бывшую жену, а затем вышел во двор и бросил в нее грабли.

После этого потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Несмотря на многочисленные угрозы в адрес женщины, ее экс-супруг достаточно легко отделался. Суд признал его виновным в содеянном и приговорил лишь к исправительным работам.

В Москве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве малолетнего сына, сообщало РИАМО. Им оказался инспектор Дорожно-патрульной службы.