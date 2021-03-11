Названо возможное имя будущей дочери принца Гарри и Меган Маркл

Лондон, 11 марта. Названы имена, одно из которых вероятно достанется будущей дочери британского принца Гарри и его супруги, актрисы Меган Маркл.

О беременности Меган Маркл стало известно около месяца назад, а в недавнем скандальном интервью Опре Уинфри актриса и ее супруг сообщили, что в начале лета у них родится дочь. После этой новости один из иностранных букмекеров начал принимать ставки на имя будущей наследницы герцога и герцогини Сассекских.

Пока что с большим отрывом лидирует имя Диана — именно так звали мать принца Гарри, погибшую из-за автомобильной аварии в 1997 году. Этот вариант выбрали 40% тех, кто делал ставки. Все остальные имена пока отстают с большим отрывом. Желающим сделать ставку предлагают выбрать также вариант Аллегра, Алиса или Камала. Букмекеры не исключают, что Меган Маркл и ее муж назовут дочь Елизавета.

Герцог и герцогиня Сассекские уже воспитывают сына, которому в мае исполнится два года. Мальчик по имени Арчи после рождения стал седьмым в очереди на престол.

После интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри разгорелся настоящий скандал, поскольку пара заявила, что в Великобритании столкнулась с расизмом. По данным британских СМИ, королева Елизавета II намерена позвонить внуку и помириться.