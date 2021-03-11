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Новая жертва BLM: у мемориала Флойда в Миннеаполисе в ходе стрельбы погиб человек

Новая жертва BLM: у мемориала Флойда в Миннеаполисе в ходе стрельбы погиб человек

Пока идет отбор коллегии присяжных, которые будут судить полицейского, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда, в так называемой «свободной зоне» Миннеаполиса (несколько кварталов около места, где был задержан Флойд) — снова беспорядки. Там произошла перестрелка, в ходе которой погиб человек.

Тем временем сам город, контролируемый демократами, фактически превратился в рассадник преступности и настоящую помойку, говорится в статье в The Gateway Pundit «Стрельба возле «свободной зоны Джорджа Флойда» в Миннеаполисе привела к смерти человека за несколько дней до суда над офицером Шовином» (Дерек Шовин обвиняется в непредумышленном убийстве Флойда).

В статье сообщается, что к гибели человека привели разборки, устроенные хулиганами, выступающими под лозунгами движения BLM (Black Lives Matter — «Жизни черных важны»). Жертва была найдена в районе баррикад, возведенных представителями BLM и «украшенных» плакатами:

«Свиньям (то есть полицейским. — Прим. ФАН) вход воспрещен».

Когда полиция попыталась пройти к раненому, активисты, контролирующие «свободную зону», отказались их пропускать. Пострадавшего все-таки доставили в больницу, но позже выяснилось, что он скончался от полученных ранений или от неоказания своевременной помощи. Инцидент в «свободной зоне» Миннеаполиса произошел в среду вечером.

Эксперты отмечают, что так называемые «свободные» (в первую очередь от порядка и закона), или «автономные», зоны, которые остаются в городах, контролируемых демократами, являются постоянной головной болью властей. Там процветает наркомания, насилие — такие районы являются постоянным источником опасности и непредсказуемости.

В Миннеаполисе «свободная зона», организованная активистами BLM недалеко от места, где был убит Флойд, огорожена металлическими конструкциями и считается мемориалом в его честь. Белых граждан, в том числе представителей полиции, туда принципиально не пускают.

Активистка BLM, которая называет себя «медиком свободной зоны» Миннеаполиса, рассказала The Washington Times, что слышала, как в ходе перестрелки прозвучало около 500 выстрелов. По данным The Times, по состоянию на ночь воскресенья ни один белый не был допущен в этот район местными активистами BLM (примерно такая же ситуация была в аналогичной зоне Сиэтла прошлым летом).

В Миннеаполисе активисты, охранявшие ворота к мемориалу Флойда, попросили уйти всех пешеходов. «Свободная зона» у мемориала Флойда является рассадником преступности с прошлого года, говорится в статье.

Подозреваемый, который открыл стрельбу у мемориала, якобы поссорился со своей жертвой, расстрелял обидчика, а затем скрылся с места происшествия на кремовом Chevrolet Suburban. Автомобиль, возможно, получил повреждения от огнестрельного оружия.

По данным местных властей, полиция, получив информацию о стрельбе, не смогла попасть на место происшествия из-за противодействия местных активистов. Полицейские были уведомлены, что пострадавший уже доставлен в больницу, но затем обнаружилось, что он умер.

Молодой афроамериканец Джордж Флойд, которого заподозрили в мошенничестве, скончался во время задержания 25 мая 2020 года в Миннеаполисе. Смерть Флойда наступила после того, как офицер полиции Дерек Шовин применил к нему удушающий прием. Все полицейские, участвовавшие в задержании Флойда, были уволены и отданы под суд. Обвинения, предъявленные Шовину, самые тяжелые.

После смерти Флойда в США прошли массовые протесты, переросшие в погромы, поджоги и беспорядки. Порядок удалось восстановить только после ввода Национальной гвардии в охваченные бунтами города и введения там комендантского часа.

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