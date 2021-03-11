Президент Бурунди по ошибке амнистировал участников госпереворота 2015 года

Гитега, 11 марта. Более пяти тысяч заключенных в Бурунди так и не дождались исполнения указа президента Эвариста Ндайишимие об амнистии.

Глава африканской республики подписал документ о помиловании 5 марта. Из 11 следственных изоляторов планировали выпустить около 40% всех содержащихся там лиц. Постановление должно было вступить в силу, однако этого так и не произошло.

Специальная межведомственная комиссия рассматривала дела заключенных в течение нескольких месяцев. Она же устанавливала критерии, по которым ранее осужденные смогут получить президентское помилование. Так появился список из 5255 человек, который направили руководству следственных изоляторов.

Таким образом комиссия собиралась обеспечить исполнение президентского указа и обойти непредвиденные трудности. Первых амнистированных планировали отпустить на свободу до 7 марта. Тюрьму Муранвья рассчитывали покинуть 352 человека.

Burundi: Polémique autour de la grâce présidentielle de Ndayishimiye https://t.co/cebueRgfFS — Sunvi Media (@MediaSunvi) March 11, 2021

Накануне их предупредили об этом событии. Утром в воскресенье прибыл министр юстиции Жанин Нибизи и приказал директору исправительного заведения прекратить процедуру освобождения. По его словам, в списках, которые передала комиссия, обнаружились ошибки. Что именно не так с документами, остается загадкой. Власти никак не комментируют сложившуюся ситуацию.

Вероятно, среди амнистированных обнаружились те, кто принимал участие в попытке госпереворота 2015 года, которая произошла после решения президента Пьера Нкурунзиза в третий раз участвовать в выборах. Властям удалось подавить протесты, а больше 600 человек были арестованы.

Действующий глава государства Ндайишимие победил на голосовании в мае 2020 года. Он стал преемником Нкурунзиза, который умер в августе, до окончания президентского срока.