Россия готовится к космическим войнам и тотальным кибератакам

Запад подталкивает Россию к гонке вооружений. Своей агрессивной политикой и угрозами он вынуждает нашу страну в ответ разрабатывать все новые и новые виды вооружения оборонительного характера. На что сейчас делают упор российские разработчики? Существуют ли боевые спутники, и как Россия готовится к космическим войнам? Может ли наша страна противостоять тотальным кибератакам? Эти вопросы обсудили ученые, военные эксперты и эксперты по оружию в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Космические войны

Сегодня театр военных действий смещается в сферу воздух-космос, уверен лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Эксперт подчеркнул, поскольку по имеющимся соглашениям ни одна страна не имеет права размещать оружие в космосе, разработки ведутся в рамках оборонной доктрины.

«Мы знаем, что была информация о засланных в космос беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) США, которые через два года вернулись. Это не может не вызывать тревогу. Наша страна сейчас делает ставку на качественные, а не количественные параметры. Большое внимание уделяется всему, что связано с системами противовоздушной обороны и авиацией», — рассказал он.

В последнее время в России тоже очень серьезно начали работать над БПЛА, поделился Клинцевич. Это и ударные, и разведывательные беспилотники. Еще одним ключевым направлением стало высокоточное оружие и боеприпасы, которые дают серьезные преимущества. Без внимания не остались и средства радиоэлектронной борьбы. Ведь радиоэлектронное прикрытие обеспечивает безопасность целых подразделений, а также крупных военных и государственных объектов.

Ректор БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова, доктор технических наук, профессор Константин Иванов рассказал, что университет очень активно занимается космическими разработками.

«Сейчас мы занимаемся в основном противокосмической обороной — защитой своих систем вооружения. Пока ни одна страна официально не разрабатывает космическое оружие. А Россия использует космос как систему наблюдения и корректировки ведения боевых действий. Мы космос рассматриваем как возможность защититься от противника. — пояснил Иванов. — Ведь, несмотря на запрет, никто не может гарантировать, что оружие в космосе не будет создано».

Завершая разговор о космическом оружии, Иванов подчеркнул, что в настоящее время боевых спутников не существует. И хотя ни одна из стран не афиширует разработки космического оружия, очевидно, что они ведутся. И к этому надо готовиться, создавать системы противодействия, предупредил профессор.

Дальше, быстрее, точнее

В сфере стрелкового оружия в последнее время принципиальных изменений не так много, сказал историк оружия, автор сайта «Современное стрелковое оружие» Максим Попенкер. Он рассказал, что старое оружие до сих пор используется в первоначальном виде. Даже новые автоматы США по устройству схожи с автоматом Федорова. Единственный существенный момент — это использование более легких сплавов и пластика при их изготовлении. Также для повышения вероятности попадания на снайперское оружие ставятся новые прицелы. Попенкер рассказал, что американцы сейчас пытаются разработать полимерные патроны. Но, по словам эксперта, это принципиально все равно ничего не изменит — «физику все равно не обманешь».

Константин Иванов добавил, что уровень развития вооружения у США и России практически одинаков. Но если говорить об артиллерии, то отечественные образцы отличаются более высокими показателями, те же гаубицы стреляют высокоточными управляемыми снарядами. Ректор БГТУ «Военмех» также рассказал, что нашумевший гиперзвук создал выпускник этого вуза. Он впервые разработал принцип гиперзвукового оружия. Сейчас, по словам Иванова, в университете продолжаются работы с гиперзвуком, и они засекречены.

Кибератаки

Сегодня готовятся к войне не только на поле боя, но и в интернет-пространстве. Кибероружие — это тоже угроза, на которую нельзя закрывать глаза. Франц Клинцевич считает, что атаки на сайты госорганов, хоть и не представляют угрозы для обороны страны, но требуют разбирательства.

«Оборона страны устроена таким образом, что они не могут осуществить тотальную кибератаку. Навредить обороноспособности России невозможно в силу высокой степени локализации системы. А вот мы можем оказать серьезное воздействие. Но никогда об этом не говорим и не действуем подобным образом. В силу доминирования США в интернет-пространстве надо понимать, что Россия не играет здесь первую скрипку. Все это принадлежит не нам. И здесь есть серьезные моменты, которые вынуждают задуматься о создание чего-то своего. Такие распоряжения президентом уже даны», — сказал спикер.

Что касается атак на гражданские системы и объекты, которые интегрированы в интернет, Клинцевич заверил — «без света не останемся». Он объяснил, что еще со времен СССР есть традиция обеспечивать объекты системой дублирования, и это обеспечивает безопасность. Сегодня, по словам эксперта, главная опасность кроется не в прямой атаке, а в косвенной угрозе. Давняя политика — «зачем нам делать самим, если можно купить», привела к тому, что Интернет практически не подконтролен. По словам Клинцевича, в одном только Twitter более 3,5 тысячи аккаунтов, которые представляют опасность для нашей страны.