Ночная торговля алкоголем в Саратовской области: ФАН узнал, как решить проблему

Сеть саратовских магазинов попалась на запрещенной продаже алкогольных напитков в ночное время. Суд признал владельца сети виновным и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей. Однако тот отказывался платить, из-за чего пришлось прибегнуть к помощи судебных приставов. Те выяснили, что на счетах юридического лица имеются необходимые деньги и списали необходимую сумму.



Напомним, в Саратовской области запрещено продавать спиртное в промежутке с 22:00 до 10:00. Также руководство региона выбрало праздники, когда торговля запрещена круглосуточно: День российского студенчества, Последний звонок, День защиты детей, День молодежи и День знаний. Данные запреты не распространяются на заведения общественного питания.



Несмотря на формальное запрещение, розничная продажа алкоголя в ночное время процветает в регионе. Потенциальная выгода от желающих прикупить бутылочку-другую ночью перевешивает возможные штрафы. Тем более, что у правоохранительных органов нечасто доходят руки до подобных «мелких» нарушителей.



Юрист Валерий Трофимов заявил корреспонденту ФАН, что государству нужно увеличить размер наказания за ночную продажу алкоголя.

«Поставьте себя на место частного предпринимателя, имеющего условный магазинчик «24 часа» на остановке. В пятницу и по выходным к нему тянутся ручейки несчастных, которым нужно «догнаться». Они берут алкоголь по ценам в полтора-два раза выше магазинных, потому что выбора у них нет. Вам, как владельцу магазина, подобная ситуация крайне выгодна. За месяц выручка от нелегальной продажи превысит все остальные категории продуктов, вместе взятые. Вот вам и ответ. Уважающая себя сеть не будет таким заниматься, а вот мелкий частник — пожалуйста. У наших правоохранителей слишком много дел, подобными точками заниматься некогда. А условный штраф в 100–200 тысяч можно и заплатить, если тебя ловят раз в пять лет. Поэтому, пока не увеличат размер штрафа хотя бы до миллиона, частник будет идти на подобный гешефт», — резюмировал эксперт.

Балаковский бизнесмен, пожелавший остаться неназванным, рассказал о своем опыте ночной торговли алкоголем. Он отметил, что полиция практически не контролирует данную сферу.

«В 2018 году у меня был небольшой магазинчик, где успешно продавался алкоголь по ночам. Признаюсь честно, дело действительно выгодное: за ночь выходного дня к нам приходили множество «страждущих», приносящих минимум 10–15 тысяч рублей выручки. Конечно, пришлось пойти на небольшие траты, в частности, установить решетку безопасности. Ночные смены продавщиц тоже стоят определенных сумм, но все это окупается. Ни один полицейский за несколько месяцев работы с проверкой так и не заглянул и это нормальная ситуация. Возможно, сыграло роль наше скромное расположение внутри одного из дворов. Делая вывод, могу сказать: больших денег «ночным бизнесом» не заработаешь, если нет сети таких магазинчиков. Но как приработок работает хорошо, это факт», — отметил бизнесмен.

Таксист Максим П. уверен, что проблему можно легко решить с помощью полицейских рейдов. Многие точки ночной продажи алкоголя действуют по несколько лет, но их никто не трогает.

«Мне регулярно приходится возить клиентов за спиртным. Абсолютно все знают, где можно ночью закупить заветные бутылки, даже дети. В каждом районе есть минимум одна-две точки, куда можно приехать хоть в час ночи, хоть в шесть утра. Почему так происходит, я не знаю. Уверен, что если бы полиция почаще устраивала проверки, ситуация бы кардинально изменилась. Тут большого ума не надо: пришел, закупил, составил акт. Что скрывать, полицейские сами активно ходят за алкоголем по ночам, все места знают», — подчеркнул таксист.

Подводя итог, нужно констатировать, что проблема ночной алкогольной торговли имеет достаточно серьезные масштабы. Едва ли не в любом городе области можно без проблем найти точку, где вам продадут спиртное в запрещенное время. Для изменения ситуации нужно ужесточить законы и усилить полицейский контроль. Будет ли это сделано — покажет время.



Ранее стало известно, что к Саратову присоединят 17 населенных пунктов. Часть жителей опасается потерять льготы.