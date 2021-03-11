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Российский эксперт высмеял слова Порошенко об «украинской» княгине Ольге

Российский эксперт высмеял слова Порошенко об «украинской» княгине Ольге

Московское княжество было образовано спустя 300 лет после смерти княгини Ольги, а Украина — через тысячу лет, поэтому не может называться правопреемницей Киевской Руси. Об этом в интервью ФАН рассказал главный редактор электронного научного журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Глава украинской партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко обратился к команде Всемирного экономического форума (ВЭФ), потребовав исправить информацию о княгине Ольге, которая в публикации в честь праздника 8 Марта была названа основательницей современной России. Политик считает, ее «украинской» правительницей.

«Представьте мое возмущение, когда я прочитал, что форум именует нашу княгиню российской правительницей и основательницей современной России», — написал Порошенко на своей странице в социальной сети Twitter.

Бывший президент Украины отметил, что княгиня Ольга покорила бунтующие племена, совершила первую государственную реформу и установила крепкие дипломатические связи с Западной Европой.

«Русь со столицей в Киеве существовала на территории современных Украины, Беларуси и России, поэтому княгиня Ольга не может считаться прародительницей РФ, ведь Московское княжество было основано лишь спустя более 300 лет после ее смерти», — пояснил Порошенко.

Российский эксперт Антон Бредихин высмеял слова бывшего украинского президента. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что Московское княжество было образовано спустя 300 лет после смерти княгини Ольги, а Украина — через тысячу лет, поэтому не может называться правопреемницей Киевской Руси.

«Здесь можно провести параллель с предыдущими заявлениями украинских политиков. До княгини Ольги киевской стороне не понравилось, что Анна Ярославна — русская. Они хотели, чтобы ее называли «украинкой». Мы прекрасно понимаем, что соседние страны последние 30 лет пытаются переписать нашу историю в пользу тех или иных элит. Но если Московское княжество было основано спустя 300 лет после смерти княгини Ольги, то когда была основана Украина — через 1 тыс. лет? Но при этом Украина считает, что именно ей принадлежат все права на русскую правительницу», — сказал собеседник ФАН.

Российский эксперт высмеял слова Порошенко об «украинской» княгине Ольге

Антон Бредихин заявил, что выпад Петра Порошенко — провокация, направленная на попытку присвоить себе историю России.  

«Петр Порошенко должен быть последователен в своих словах. Напомню, что правопреемницей Киевской Руси является Владимиро-Суздальское княжество, а не Галицко-Волынское, например. Кроме того, династия Рюриковичей правила из Москвы, объединив все земли бывшей Киевской Руси. Заявление Порошенко — попытка украсить нашу святую, нашу историю. Такая провокация не пройдет на международном уровне. Запад не будет осложнять отношения с Россией из-за претензий украинской стороны», — резюмировал Антон Бредихин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что власти польского города Замость приостановили всякое взаимодействие с украинским Тернополем после решения о переименовании местного стадиона в честь ответственного за геноцид поляков в 1943 году. Речь идет о нацистском коллаборационисте Романе Шухевиче.

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