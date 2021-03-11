Изнасиловавшего 27 женщин бульдозериста ловили 27 лет и поймали по запаху солярки

Иркутск, 11 марта. Иркутские следователи направили в суд уголовное дело по факту двух убийств и изнасилования 27 женщин маньяком-бульдозеристом. Как стало известно ФАН, его не могли поймать 27 лет.

Следователи установили, что с 1992 по 2019 годы 52-летний водитель бульдозера изнасиловал 27 женщин, двух из которых зарезал. Действовал злоумышленник на территории города Тулуна Иркутской области.

Для раскрытия этих жестоких преступлений в области была создана оперативно-следственная группа из числа сотрудников СК и полиции. Она изучила уголовные дела и пришла к выводу, что здесь присутствуют признаки серийности.

«Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление, «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Следователями был установлен психологический контакт, благодаря чему в рамках предварительного следствия от обвиняемого получены признательные показания. Материалы уголовного дела насчитывают 116 томов», — рассказала ФАН старший помощник СУ СК России по Иркутской области Карина Головачева.

После задержания насильника арестовали и поместили в следственный изолятор.

«Он действовал всегда одинаково, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Подкарауливал своих жертв в темное время суток в безлюдных местах. Подбегал сзади и, угрожая ножом, заставлял их вступать с ним в половую связь. Как правило, его не видели. Двух пострадавших он убил, чтобы его не опознали».

Стражи порядка неимоверными усилиями смогли составить субъективный портрет преступника. В ходе оперативных мероприятий под подозрение попал местный житель, который имел сходство с фотороботом. Сыщики смогли получить его биологический материал. Экспертиза показала, что он идентичен с материалом разыскиваемого мужчины.

«Злодеем оказался бульдозерист местного угольного разреза. Он женат и имеет двух взрослых детей. Для всех он казался довольно милым человеком. Потерпевшие указывали, что во время нападений от него воняло соляркой», — дополнил источник.

За свои злодеяния мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного срока лишения свободы.