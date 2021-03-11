История с группой компаний «Аксель» дошла до правоохранительных органов

Скандал вокруг разрыва сделки по группе компаний «Аксель» получил новый поворот — один из учредителей направил заявление в правоохранительные органы по результатам аудита. Илья Трабер при входе в группу в качестве учредителя осенью прошлого года не имел возможности полноценно определить финансово-экономическое состояние группы. Но ознакомившись с ним после аудита, принял решение покинуть группу компаний.

ФАН удалось получить комментарий по разрыву сделки у одного из учредителей — Игоря Одуда.

«Сделка действительно расторгнута. В рамках процедуры дью-дилидженс был установлен ряд обстоятельств, вызвавших серьезные вопросы к руководству обществ. Это и нерыночное кредитование компаний части собственников, и в некоторой степени запараллеливание бизнеса, и грубое нарушение корпоративных и согласительных процедур, и сделки с заинтересованностью. Также возникли существенные сомнения в достоверности бухгалтерской и управленческой отчетности компаний. Теперь стало очевидным, почему я не мог на протяжении девяти месяцев получить полный пакет документов о деятельности компании и вынужден был обратиться в арбитражный суд. В настоящее время мною направлено заявление в правоохранительные органы», — рассказал собеседник ФАН.

Напомним, первая информация о разрыве сделки появилась на этой неделе. Сам Игорь Одуд практически весь 2020 год судился с «Аксель», требуя полный пакет документов о деятельности компании, однако так и не смог его получить, согласно документам арбитражного суда.

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