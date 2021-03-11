Активисты тульского ОНФ помогли жителям разваливающихся бараков переехать в новостройки

Тула, 11 марта. Обитатели полуразрушенных бараков в поселке Шахтинском Тульской области получили долгожданные ключи от новостроек. Этого события они ждали много лет.

«Мы очень рады, что невзгоды, связанные с переселением и с ожиданием жилья позади», — рассказали жители.

Бараки, в которых они были вынуждены жить, еще 20 лет назад были признаны аварийными. Люди годами стояли в очереди, писали во всякие инстанции, но чуда не происходило.

Как стало известно ФАН, дело сдвинулось с мертвой точки после того вмешательства активистов Общероссийского народного фронта в Тульской области.

Осенью прошлого года общественники приехали в поселок Шахтинский и увидели все своими глазами. Картина производила, мягко говоря, не самое хорошее впечатление. Рядом с ветхими бараками на улице Щорса были расположены сгоревшие дома, от которых остались, по сути, только стены. Жители соседних домов давно получили новое жилье и покинули поселок. Про оставшихся людей как-будто забыли.

Люди начали выяснять, почему им не предоставляются квартиры. Причина оказалась в том, что их адреса утеряны и даже не значатся в базе. Чиновники предложили им заново встать в очередь. Это означало то, что срок получения нового жилья растянулся еще на несколько лет, минимум до 2025 года.

В мае 2020 года жильцы получили письма от администрации о необходимости снести бараки, так как они были признанны аварийными и представляют собой угрозу для жизни. Получался замкнутый круг: новое жилье никто не предоставлял, а старое было рекомендовано снести. А куда идти? На улицу? Ответа на этот вопрос в постановлении не было.

Как стало известно ФАН, активисты ОНФ обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту утерянных в администрации документов на переселение. После этого жителей улицы Щорса восстановили в очереди на получение квартир. После этого общественники узнали, что для жителей поселка Шахтинский строятся две многоэтажки. Сейчас в них переселили более 40 семей.

«В Кимовском районе были расположены шахты Подмосковного угольного бассейна. Дома, построенные для шахтеров 70 лет назад, не были рассчитаны на такой продолжительный срок службы. Поселок Шахтинский – это сплошь и рядом разваливающиеся бараки», — рассказал эксперт ОНФ в Тульской области Сергей Шмаков.

Как рассказал ФАН эксперт от Общероссийского народного фронта, в последнее время к ним часто обращаются по поводу переселения из аварийного жилья именно в Кимовском районе. Причины, по которым обращаются заявители, разные. В данной ситуации, документы были утеряны администрацией. Есть случаи, когда у жильцов на руках есть заключения строительно-технической экспертизы об изношенности дома более, чем на 80 процентов. Однако людям отказывают в постановке в очередь о получении нового жилья. Также есть случаи, когда без объяснения причин администрация переносит сроки переселения. Например, в одном из домов людей должны переселить в 2020 году, этого не произошло. Сроки сдвинулись на год, но уверенности, что это последний перенос у людей нет.