Житель Иванова совершил вооруженное ограбление алкомаркета

Иваново, 11 марта. Правоохранители задержали вооруженного грабителя в Иванове. Злоумышленник напал с пистолетом на магазин и похитил несколько бутылок с алкоголем.

Правоохранители задержали преступника по горячим следам. Грабителем оказался 28-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за разбой и угрозу убийством.

Мужчину вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Расследование продолжается.

Другое нападение закончилось убийством в подмосковной Коломне. Мужчина смертельно ранил ножом знакомого на территории базы приема металлолома, сообщало издание РИАМО.