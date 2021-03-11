Власти Китая намерены сохранить высокую степень автономии Гонконга

Пекин, 11 марта. Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян заявил, что центральное руководство страны планирует сохранить высокую степень автономии Гонконга.

Власти будут твердо придерживаться принципа «одна страна — две системы», добавил он. При такой системе население Гонконга будет обладать особыми правами, а также пользоваться высокой степенью автономии этого специального административного района.

Пекин будет строго придерживаться конституционных норм и использовать законодательные механизмы для защиты национальной безопасности Гонконга, подчеркнул Кэцян на ежегодной сессии парламента КНР. Он выразил надежду, что Гонконг окончательно победит коронавирус и будет успешно развиваться.

Ранее администрация президента США Джо Байдена запретила поставку ряда чипов Китаю, что было названо «войной микросхем» в зарубежных СМИ. В Вашингтоне заявляют, что Пекин якобы использует американскую электронику против интересов США.