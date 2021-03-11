Перестал работать сайт президента Украины

Киев, 11 марта. Сайт президента Украины перестал работать. При входе на сайт он долго загружается, но браузер не может открыть главную страницу.

Как давно и по какой причине сайт оказался недоступен, неизвестно.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться со всеми участниками «нормандской четверки» по отдельности, если не намечается общих переговоров.

Ситуацию прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, контактов президента России Владимира Путина с Зеленским пока в планах нет.