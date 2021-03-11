Премьер-министр ЦАР посетил города Боали и Богула в рамках предвыборного турне

Банги, 11 февраля. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада в рамках собственной предвыборной кампании посетил населенные пункты Боали Пост и Богула в префектуре Омбелла-М'поко, где встретился с населением.

Глава правительства побеседовал с гражданами о будущем этих поселений и отметил радушный прием, оказанный ему местными жителями.

Также Нгребада опубликовал видео, на котором глава Боали заявил о поддержке кандидатуры премьер-министра на предстоящих выборах в Национальную ассамблею.

Второй тур парламентских выборов пройдет в Центральноафриканской Республике 14 марта. Председатель национального избирательного управления (ANE) Матиас Моруба призвал граждан принять участие в голосовании за кандидатов в законодательные органы страны. Он заверил соотечественников, что выборы будут честными и прозрачными.

Директор отдела помощи электоральным процессам многоаспектной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) Арсен Гбагиди отметил тщательную подготовку властей к голосованию на техническом, оперативном, институциональном и финансовом уровнях, а также в вопросах безопасности процесса. По его словам, выборы позволят сформировать новый состав парламента не позднее 2 мая, в соответствии с нормами Конституции ЦАР.