Путин назвал условие ежемесячного пополнения ФНБ на 180-200 млрд рублей

Москва, 11 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) России способен ежемесячно пополняться на 180-200 миллиардов рублей.

Это возможно при одном условии, стало известно из заявления главы государства. Речь идет о сохранении текущей стоимости нефти.

В ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности российский лидер поручил кабмину придумать в течение месяца, на какие востребованные инвестпроекты направить средства ФНБ. Владимир Путин потребовал запустить их без промедления.

Президент России ранее оценил ущерб, нанесенный коронавирусным кризисом глобальной экономике. Прошлый год из-за пандемии оказался худшим для мировых экономических показателей после Второй мировой войны, пишет Федеральное агентство новостей.