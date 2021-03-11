Клинцевич рассказал о перспективах открытой конфронтации России и Украины

Москва, 11 марта. Экс-член Совета Федерации Франц Клинцевич поделился мнением, дойдет ли Россия до Киева в случае, если украинский лидер Владимир Зеленский «сойдет с ума».

Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, бывший член Совета Федерации России Франц Клинцевич в рамках прямого эфира ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Оружие будущего. Что из идей фантастов стало реальностью» рассказал, стоит ли ожидать возобновления горячей фазы боевых действий в Донбассе с учетом подготовки украинских военных инструкторами НАТО.

«Я не представляю должностное лицо, которое может принять решение, но как военный эксперт могу сказать, что еще с 2014 году я говорил, что люди, которые подготовили оранжевую революцию, пытались все время поднять конфликт между Россией и Украиной. Но украинцы такие же воины как и мы, поэтому не дай боже этого допустить. Президент говорил, что Россия будет это все подавлять», — резюмировал эксперт.

Он добавил, что уровень техники между государствами слишком разный, однако не в правилах России допустить проведение зачистки Донецка и Луганска.

«Я бы не рекомендовал им сейчас шутить с огнем», — подчеркнул Клинцевич.

Один из журналистов в ходе онлайн-конференции поинтересовался, сможет ли Россия дойти до Киева в случае, если действующий украинский президент Владимир Зеленский «сойдет с ума». Отвечая на вопрос представителя прессы, экс-член Совфеда отметил, что отношение украинцев к России вряд ли будет проблемой.

«Но я не хочу даже разговаривать об этом. Самая большая мечта американцев — рассорить три славянские республики. Я абсолютно убежден, что все, что они делают, они просто провоцируют объединению трех славянских республик. Мы можем выжить только так. Война нужна только американцам», — заключил Клинцевич.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Киеве отрицают возможность присоединения ЛДНР к России. В то же время, по информации телеканала «360», напряженность в Донбассе вызвала беспокойство у Кремля.