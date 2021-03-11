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Эксперт по безопасности перечислил опасные приложения для Android

Эксперт по безопасности перечислил опасные приложения для Android

Вашингтон, 11 марта. Некоторые приложения, размещенные на площадке Google Play, могут содержать в себе опасные вирусы. Эксперт издания Forbes Зак Доффман перечислил основные из них.

Специалист в области компьютерной безопасности обнаружил восемь приложений для Android-устройств, несущих в себе опасность для пользователей. Они содержат в себе вирус-троян Clast82, позволяющий мошенникам получить удаленный доступ к устройству.

«Clast82 получает полный доступ к смартфону, как если бы хакер держал его в своих руках», — объяснил Доффман.

Вредоносное ПО может быть использовано злоумышленниками для кражи конфиденциальной информации. В частности, хакеры могут получить доступ к платежной информации, личной переписке и так далее. Все это может использоваться для шантажа владельца смартфона.

К числу опасных приложений Доффман отнес Cake VPN, Pacific VPN и eVPN. Также опасность представляют плееры BeatPlayer и Music Player, программа для записи экрана QRecorder и сканер QR и штрих-кодов QR/Barcode Scanner MAX. Специалист призывает пользователей отказаться от скачивания этих программ и внимательно относится к выбору приложений для своего гаджета.

Ранее Зак Доффман назвал другое приложение, содержащее вирусный код. Им стала программа для доступа к виртуальной частной сети Super VPN.

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