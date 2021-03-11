Профессор Иванов: У России нет боевых спутников, но мы можем их создать

Санкт-Петербург, 11 марта. Ректор Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д. Ф. Устинова, доктор технических наук, профессор, лауреат государственной премии РФ имени маршала Советского Союза Г. К. Жукова Константин Иванов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» не исключил тайной разработки странами космического оружия.

«Военмех очень активно занимается космосом. В данный момент мы занимаемся разработкой систем противокосмической обороны, рассматривая ее как возможность наблюдать и защититься. Систем вооружения в космосе пока ни одна страна официально не разрабатывает. Правда, никто не гарантирует, что не будет создано космическое вооружение. Думаю, такое оружие создают, но страны это не афишируют», — рассказал он.

Эксперт прокомментировал скандальное заявление США, обвинивших Россию в якобы угрозе их спутнику, после того как страна заподозрила российские космические аппараты в попытке нападения. 10 февраля в интервью журналу Time глава командования Космическими силами Америки Джон Реймонд сказал, что маневрирование российского спутника практически неотличимо от действий, которые предпринимались бы при попытке прямой атаки.

«Это ложная информация. В настоящее время боевых спутников не существует и их никто не создает», — констатировал Иванов, сообщив, что, если понадобится, Россия сможет создать такое оружие.

Профессор отметил, что БГТУ «Военмех» имеет прямое отношение к созданию гиперзвукового вооружения. Гиперзвук создавался выпускником БГТУ Гербертом Ефремовым, который недавно получил орден из рук Владимира Путина. Он впервые разработал принципы гиперзвукового оружия. В настоящий момент в этом направлении работает много выпускников университета, но рассказать об этом конкретно Иванов отказался, сославшись на государственную тайну. При этом он подчеркнул, что гиперзвук может стать еще быстрее.

Ранее ФАН сообщал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспочвенными опасения США насчет действий России в космосе и высокой эффективности российского лазерного оружия.