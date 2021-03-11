Шепелев попросил подписчиков не напоминать ему о Жанне Фриске

Москва, 11 марта. Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился в соцсетях личной историей о школьном романе. Он завершил рассказ неоднозначной фразой, из-за чего у читателей возникли неудобные вопросы.

Шепелев вспомнил, как в юности оказался в гостях у бывшей возлюбленной. Девятиклассница пригласила его в квартиру, пока дома не было родителей. Юная подруга, одетая в короткий махровый халат, привела школьника-Шепелева в свою спальню. Она даже включила романтический фильм на телевизоре, одним словом, основательно подготовилась к визиту бойфренда.

Эту историю Шепелев рассказал в микроблоге Instagram. Он признался, что его нынешняя возлюбленная архитектор Екатерина Тулупова с юмором отнеслась к нелепому школьному роману. Телеведущий подчеркнул важность доверительных отношений между партнерами. Он отметил, что ни одна «интрижка в прошлом» не стоит искренности, царящей между ним и матерью его будущего ребенка.

Одна из подписчиц поинтересовалась, чьи чувства Шепелев обесценивает. Кто-то спросил, было ли в гражданском браке телеведущего с певицей Жанной Фриске доверие.

«Дайте, пожалуйста, ей спокойствие, прекратите. Это очень нехорошо, то, что вы делаете», — попросил хейтеров Шепелев не упоминать об актрисе.

Шепелев и его невеста ждут ребенка, но пока не раскрывают пол будущего малыша. По словам телеведущего, они уже придумали четыре имени. Для Тулуповой это не первая беременность, она растит дочь от первого брака, а также помогает воспитывать сына Дмитрия и покойной Жанны Фриске — Платона. Певица умерла в 2015 году от рака головного мозга, сообщает RT.