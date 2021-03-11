Предвыборная кампания в Чаде началась с притеснения оппозиции властями

Нджамена, 11 марта. Республика Чад официально вступила в предвыборную кампанию, которая продлится 30 дней, до дня голосования, намеченного на 11 апреля.

Верховный суд страны опубликовал список из десяти кандидатов на пост президента, однако некоторые из них уже сняли свои кандидатуры.

Глава «Национального союза за демократию и обновление» (UNDR) Салех Кебзабо, представитель оппозиции Нгарледжи Йоронгар и кандидат от «Альянса Победы» Теофил Бонгоро отказались участвовать в гонке после инцидента в доме Яя Дилло Джеру, когда полиция ворвалась в жилище оппозиционного политика с целью его ареста. Правоохранители убили мать Дилло и его 11-летнего сына.

Несмотря на решение трех кандидатов бойкотировать выборы, Верховный суд Чада оставил их в списках для голосования, пояснив свое решение отсутствием официальных письменных заявлений.

Présidentielle : la Cour suprême ne reconnait pas le désistement des candidats Kebzabo, Yorongar et Bongoro https://t.co/4gfakHta28 — tchadinfos (@tchadinfos) March 4, 2021

Другие места в бюллетене занимают официальный лидер оппозиции Феликс Румандумнгар, глава «Движения патриотов Чада» Брис Гедмабайе и бывший премьер-министр Альберт Пахими Падакет. Также в списке значатся первая женщина, баллотирующаяся на должность президента Чада, экс-министр сельского хозяйства Лиди Биссемда, а также два новичка: Бальтазар Джарма или Теофил Маджитолум.

Ведущим кандидатом является действующий президент Чада Идрис Деби, который управляет страной последние 30 лет. Против шестого срока главы государства выступает официальная оппозиция и население республики, но африканский диктатор использует все доступные способы для удержания власти, не исключая угрозы физической расправы над конкурентами.