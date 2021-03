ООН запросила 235 млн долларов на гуманитарную помощь Гаити

Порт-о-Пренс, 11 марта. ООН запросила 235,6 млн долларов в связи с ухудшением гуманитарного положения граждан Гаити, сообщает пресс-секретарь организации Стефан Дюжаррик.

С нехваткой продовольствия столкнулись 1,5 млн местных жителей.

10 марта Миссия ООН в Гаити представила План гуманитарного реагирования на 2021—2022 годы. Планируется оказать помощь, в том числе женщинам и детям, пожилым людям, лицам с ограниченными возможностями здоровья.

The briefing in New York on the humanitarian situation in #Haiti is now live. Tune in to our online event: https://t.co/YPiNu8ZiQN

В прошлом году на гуманитарную помощь Гаити было выделено 39% от 253 млн долларов, сообщается в 2021HRP. В этом году из-за укоренившихся социально-экономических и политических проблем, последствий пандемии СOVID-19 ситуация в Гаити продолжает ухудшаться.

ООН планирует потратить запрошенную сумму на обеспечение продовольственной безопасности, борьбу с насилием на гендерной почве и подготовку к стихийным бедствиям.

????????????????Most humanitarian needs in Haiti are chronic/linked to development deficits. Emergency support is required to respond to the need of the most vulnerable. But operationalizing the humanitarian-development-peace nexus is key to reduce the risks, vulnerabilities and hum. needs. pic.twitter.com/MZhoq2yrVX