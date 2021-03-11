Спасатели эвакуировали 56 жильцов из горящего дома в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 11 марта. Крупный пожар произошел в многоквартирном доме в Южно-Сахалинске, эвакуировано 56 человек. Очевидцы публикуют кадры с места происшествия.

Квартира вспыхнула в доме по улице Сахалинской. Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов. Дополнительно проходит обход квартир для проверки на наличие оставшихся людей. Прибывшие четыре караула пожарных приступили к тушению.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко взял на личный контроль ситуацию с пожаром. Представители администрации региона работали на месте, в том числе мэр города Сергей Надсадин.

По словам очевидцев, в одной из квартир остался жилец, который отказывается покидать дом. Мэр города отдал поручение немедленно эвакуировать его. Очевидцы публиковали кадры, на которых спасатели ведут эвакуированную пожилую женщину. Для обогрева жильцов прибыли три автобуса.

Первые пожарные были на месте уже через две минуты. Наблюдалось возгорание на крыше. В ликвидации пожара были задействованы 30 сотрудников МЧС и девять единиц спецтехники. В настоящее время огонь потушен. Площадь возгорания составила 600 кв. м. Пострадавших в результате ЧП нет.

В администрации сообщили, что завтра состоится сбор погорельцев, на котором будут решены все вопросы в индивидуальном порядке. Для жильцов приготовили пункт временного размещения.