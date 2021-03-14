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Пензенский губернатор запретил школам покупать свои портреты на деньги родителей

Пензенский губернатор запретил школам покупать свои портреты на деньги родителей

Пенза, 14 марта. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал резко негативную оценку действиям администрации одной из местных школ. Там родителям учеников предлагали сдать деньги, чтобы приобрести на них настенные портреты главы региона и повесить их в кабинеты. 

Инцидент произошел в городской школе №78. Тревогу забили мамы детей, которые были сильно удивлены требованию школы «скинуться» на покупку обрамленных фотографий губернатора. Они посчитали подобные сборы необоснованными и даже незаконными. Узнав о случившемся, Иван Белозерцев отреагировал незамедлительно.

«Прочитал новость о том, что в 78-й пензенской школе родителям кто-то велел покупать мои портреты. Очень огорчен. Если это правда, и есть вина школы, считаю, что должностные лица образовательного учреждения допустили самоуправство. Я в подобном проявлении «уважения» к себе не нуждаюсь. И такие действия осуждаю. Поручаю министру образования Пензенской области провести в школе служебную проверку, выявить все обстоятельства и привлечь виновных к ответственности. Поборы в школах на любые цели и под любыми предлогами строго запрещены», — процитировала слова главы региона в личном Telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензу из Москвы переедет «Аллея правителей России», созданная известным отечественным скульптором Зурабом Церетели.

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